Болтон розповів, за кого голосуватиме на виборах президента восени

Колишній радник Білого дому з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що має намір голосувати на наступних президентських виборах за кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Про це повідомляє The Telegraph.

"У 2016 році я голосував за Трампа, а не за Гілларі Клінтон. Тепер, побачивши цього президента поблизу, я не можу зробити це знову. Я турбуюся за країну, і він не представляє справу республіканців, яку я хочу підтримувати", - заявив Болтон.

Він зазначив, що Трамп "плутає інтереси країни зі своїми власними".

"Це означає, що немає послідовної теми або стратегії. Рішення, прийняте в один день, може бути легко змінено на наступний", - повідомив Болтон.

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Як повідомляв Укрінформ 17 червня провідні американські ЗМІ почали публікувати уривки з мемуарів Болтона "Кімната, де це сталося", де він розповідає про період перебування у команді президента Трампа на посаді радника з нацбезпеки.

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Зокрема, Джон Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні для отримання компромату на своїх політичних суперників — Джо Байдена і Гілларі Клінтон. Крім того, за словами Болтона, Трамп не хотів вводити санкції проти РФ і навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятої річниці вторгнення Росії в Грузію.

Фото: Getty Images