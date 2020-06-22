КНДР хоче розкидати 12 мільйонів пропагандистських листівок у Кореї
Про це повідомляє ЦТАК.
"Друковані та друкарські органи всіх інстанцій Центру друкували 12 мільйонів різних листівок, де знайшли відображення гнів і ненависть народу всіх верств до ворога", - повідомили північнокорейські ЗМІ.
Відзначається, зокрема, що для поширення листівок будуть використані повітряні кулі.
"Було підготовлено різне обладнання та засоби поширення листівок, у тому числі понад 3 тисячі повітряних куль різних типів, здатних розкидати листівки глибоко всередині Південної Кореї. Наближається час відплати", - повідомили в ЦТАК.
Як повідомлялося, офіційний Пхеньян виступив з погрозами ввести війська та відновити всі види військових маневрів на кордоні з Південною Кореєю після того, як з боку КНДР був підірваний офіс зв'язку у демілітаризованій зоні.