КНДР хоче розкидати 12 мільйонів пропагандистських листівок у Кореї

Керівництво КНДР надрукувало 12 мільйонів пропагандистських листівок, які будуть за допомогою повітряних куль розкидані по території Південної Кореї.

Про це повідомляє ЦТАК.

"Друковані та друкарські органи всіх інстанцій Центру друкували 12 мільйонів різних листівок, де знайшли відображення гнів і ненависть народу всіх верств до ворога", - повідомили північнокорейські ЗМІ.

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Відзначається, зокрема, що для поширення листівок будуть використані повітряні кулі.

"Було підготовлено різне обладнання та засоби поширення листівок, у тому числі понад 3 тисячі повітряних куль різних типів, здатних розкидати листівки глибоко всередині Південної Кореї. Наближається час відплати", - повідомили в ЦТАК.

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Як повідомлялося, офіційний Пхеньян виступив з погрозами ввести війська та відновити всі види військових маневрів на кордоні з Південною Кореєю після того, як з боку КНДР був підірваний офіс зв'язку у демілітаризованій зоні.