У Росії зафіксували майже 584 тисячі випадків коронавірусу
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання за добу виявлено в Москві (+968 осіб), Підмосков'ї (+549), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+294), Петербурзі (+229), Нижньогородській (+227), Свердловській (+207) та Воронезькій (+200) областях.
За минулу добу в РФ померло 109 пацієнтів, загальна кількість померлих від COVID-19 зросла до 8 101 особи. Одужали за суботу 5 118 осіб, всього - 339 142.
У четвер, 18 червня, глава Федеральної служби з нагляду у сфері охорони здоров'я Алла Самойлова сказала, що з початку поширення коронавірусної інфекції в країні від неї померли 489 медичних працівників. Пізніше пресслужба цієї Федеральної служби заявила, що ці цифри неофіційні.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 8 932 413 випадків коронавірусу, в тому числі 467 024 летальні, одужали 4 749 743 людини.