У Росії зафіксували майже 584 тисячі випадків коронавірусу

За минулу добу в Російській Федерації зафіксовано 7 717 нових інфікованих COVID-19, загальна кількість випадків зараження в Росії становить 583 879 осіб.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання за добу виявлено в Москві (+968 осіб), Підмосков'ї (+549), Ханти-Мансійському автономному окрузі (+294), Петербурзі (+229), Нижньогородській (+227), Свердловській (+207) та Воронезькій (+200) областях.

За минулу добу в РФ померло 109 пацієнтів, загальна кількість померлих від COVID-19 зросла до 8 101 особи. Одужали за суботу 5 118 осіб, всього - 339 142.

У четвер, 18 червня, глава Федеральної служби з нагляду у сфері охорони здоров'я Алла Самойлова сказала, що з початку поширення коронавірусної інфекції в країні від неї померли 489 медичних працівників. Пізніше пресслужба цієї Федеральної служби заявила, що ці цифри неофіційні.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 8 932 413 випадків коронавірусу, в тому числі 467 024 летальні, одужали 4 749 743 людини.