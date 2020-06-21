Кількість випадків коронавірусу у Франції перевищила 160 тисяч

У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих перевищила 160 тисяч, за добу сталося 19 летальних випадків.

Такі дані станом на 20 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

З початку пандемії у Франції зафіксовано 160 093 інфікувань коронавірусом; 9 837 пацієнтів залишаються у лікарнях, зокрема, 715 – у реанімаціях; 29 633 людини померли від COVID-19.

За попередню добу виявлено 641 інфікування коронавірусом. Сталося 19 летальних випадків.

Кількість позитивних результатів тестувань, серед усіх, проведених за попередні сім днів, становить 1,4%.

Нині усі регіони у межах метрополії Франції вважаються «зеленими» за рівнем епідеміологічної загрози. «Оранжевими» залишаються лише два заморські департаменти – Гвіана та Майотта.

З понеділка, 22 червня, Франція переходить на третій етап виходу з карантину. У країні будуть послаблені деякі обмежувальні заклади, включаючи повноцінне відновлення роботи шкільних навчальних закладів.

Надзвичайний санітарний стан діятиме до 10 липня.