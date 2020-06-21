У світі зафіксували понад 8,9 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 21 червня у світі зареєстровано 8 922 073 випадки коронавірусу, зокрема 466 817 летальних випадків і 4 743 658 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometer.

За сьогодні в світі зареєстрували вже 13 518 нових випадків, з них більша частина припадає на Пакистан (4 951) і Мексику (4 717), а також Гондурас (1 048) і Болівію (1 036).

Нових смертей від коронавірусу зафіксовано 605, з них 387 осіб загинули в Мексиці і 119 - в Пакистані.

У США на сьогодні 2 330 578 випадків коронавірусу, з них 121 980 летальних і 972 941 випадок одужання.