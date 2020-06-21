У семи регіонах Італії не зафіксували нових випадків COVID-19

У семи регіонах Італії протягом останньої доби не зафіксували нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"У 7 регіонах зафіксували нульове збільшення нових випадків - Марке, Кампанія, Сицилія, Трентіно-Альто-Адідже, Умбрія, Молізе та Базиліката", - йдеться у повідомленні.

З початку епідемії 238 275 людей в Італії захворіли на Covid-19. Протягом останньої доби зафіксували 262 нових випадки захворювання.

Кількість вилікуваних від коронавірусу та виписаних пацієнтів в Італії зросла до 182 453, збільшившись порівняно з вчорашнім днем на 546 осіб.

Загальна кількість жертв пандемії в Італії зросла до 34 610 осіб. Протягом останньої доби в Італії зафіксували 49 летальних випадків.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 червня у світі зафіксовано 8 794 566 випадків коронавірусу. Померли 463 250 осіб, одужали – 4 653 821.