У США стурбовані стрибком захворюваності COVID-19 серед молоді

Представники системи охорони здоров'я США зафіксували підвищений рівень захворюваності COVID-19 серед молоді віком до 30-35 років, що може бути обумовлене нехтуванням цими людьми рекомендацій соціального дистанціонування.

Про це пише в суботу The Hill.

"Зростаюча кількість випадків виявлення COVID-19 у штатах по всій країні зумовлена здебільшого зараженням коронавірусом молодих людей, що викликало стурбованість серед представників системи охорони здоров'я", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, в штаті Техас, за словами губернатора Грега Еббота, більшість нових випадків зараження реєструється серед людей віком до 30 років. У Каліфорнії, за офіційною статистикою, 44% хворих становлять особи до 35 років. Загалом же, найбільш тривожна картина з піками захворюваності спостерігається також у штатах Флорида, Арізона, Північна Кароліна.

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Представники системи охорони здоров'я США вважають, що пік захворюваності серед молоді обумовлений тим, що саме ця категорія більше за всіх нехтує практикою соціального дистанціонування. Молоді люди переважно не носять масок, збираються в барах, влаштовує вечірки та інший груповий відпочинок.

З метою локалізації нового масового поширення хвороби, місцеві чиновники запроваджують заходи для розширення можливостей проходження тестів для населення.

Фото: АА