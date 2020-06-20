Дії спецслужб РФ на Заході нагадують методи КДБ – французький експерт

Проукраїнська активістка Франції та експерт Маріанна Вар, проаналізувавши інтерв’ю колишнього агента КДБ Юрія Безменова, який у 70-х роках втік на Захід, пояснила, чому в Європі досі ефективними є методи роботи КДБ-ФСБ.

Свої думки вона виклала на сторінці у Facebook та в мережевих групах українців у Франції

«Це інтерв'ю англійською мовою з французькими субтитрами, датується 1985 р., є надзвичайно рідкісним. Юрій Безменов, колишній агент КДБ, який переїхав на Захід у 1970-х, описує методи дестабілізації та маніпулювання громадською думкою на Заході. У контексті останніх подій у Франції та у всьому світі у 2020 році, це відео сьогодні важливіше, ніж будь-коли», - написала вона.

Маріанна Вар вважає, що елементи гібридної війни, розроблені КДБ СРСР у минулому столітті, Росія застосовує і зараз. Серед них активістка виділила окремо: свідоме проведення комуністами глобальної політики маніпулювання думкою та елітами у всьому світі; нав’язування школярам та студентам соціалістичних ідеалів принаймні трьох поколінь та систематичний відбір та залучення усіх суб’єктів громадської думки на Заході для впливу та дестабілізації некомуністичного світу. Такі дії, вважає експерт, зумовили і деморалізували (втрата цінностей) цілі верств суспільства, які стали «корисними ідіотами» соціалізму.

«Це інтерв'ю дозволяє зрозуміти, чому з 2007 року нам ще доводиться стикатися з лівими радикалами, чому так багато викладачів продовжує підривати покоління школярів, студентів тощо ... і чому боротьба проти марксистського соціалізму, незважаючи на наявні докази його шкідливості, досі стоїть на порядку денному», - написала вона.

В інтерв’ю колишній агент КДБ Юрій Безменов пояснює як розподілялися ресурси КДБ на підривну та шпигунську діяльність за кордоном. «15% часу, коштів та людських зусиль КДБ витрачало на шпигунські операції, і майже 85% - на ідеологічні операції та диверсії, маніпуляції громадською думкою, які кдб-шною лексикою називалися активні заходи або ж психологічні операції», - сказав він.

Юрій Олександрович Безменов, також відомий під іменем Томас Девід Шуман— колишній офіцер Першого головного управління КДБ (нині Служба зовнішньої розвідки РФ), фахівець радянської пропаганди, дезінформації та підривних дій. Працював у радянському агентстві друку «Новини» у посольстві СРСР в Індії. У 1970 році втік на Захід, де певний час жив під іменем Томас Шуман. Після того, як КДБ його вистежив, оприлюднив інформацію про методи радянської пропаганди та диверсійної ідеологічної діяльності в своїх інтерв'ю, лекціях та брошурах.