Австралія стала жертвою масштабної тривалої кібератаки

Урядові органи і бізнес Австралії протягом «багатьох місяців» піддавалися кібер-злому.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, повідомляє ВВС.

«Уряд і установи Австралії стали жертвами триваючого витонченого кібер-злому на державному рівні», - йдеться у повідомленні.

За словами Моррісона, кібератаки, що здійснюються протягом «багатьох місяців», широко поширилися на «всі рівні уряду», також від них постраждали основні постачальники послуг і підприємств країни.