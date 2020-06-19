Коронавірус в Італії був за два місяці до виявлення першого випадку

Національний інститут охорони здоров’я Італії провів дослідження стічних вод, в результаті чого з’ясувалося, що коронавірус був присутній у північній частині країни ще в грудні.

Про це повідомляє The Local Italy.

«Коронавірус уже був присутній на півночі Італії в грудні, більш ніж за два місяці до того, як було виявлено перший випадок, що виявило дослідження стічних вод, яке провів Національний інститут охорони здоров’я», - йдеться у повідомленні.

Результати «допомагають зрозуміти початок поширення вірусу в Італії», йдеться у звіті інституту. Перший відомий місцевий випадок інфікування в Італії був виявлений в середині лютого.

Як зазначається, експерти досліджували 40 проб стічних вод, взятих із жовтня 2019 року по лютий 2020 року. Результати, підтверджені у двох різних лабораторіях двома різними методами, показали наявність SARS-Cov-2 у зразках, відібраних в Мілані і Турині 18 грудня 2019 року, і в Болоньї - 29 січня 2020 року. Водночас зразки з жовтня та листопада 2019 року було негативними, що свідчить про те, що вірусу, ймовірно, в Італії ще не було.

Дані відповідали результатам, отриманим після ретроспективного аналізу зразків пацієнтів, госпіталізованих у Франції, які виявили позитивні результати.

В Іспанії також виявили генетичні сліди в пробах стічних вод, зібраних в середині січня в Барселоні, приблизно за 40 днів до першого підтвердженого випадку інфікування.

Італія була першою європейською країною, ураженою вірусом, і першою у світі, яка ввела загальнонаціональний карантин.

Першим відомим випадком, крім пари китайських туристів у Римі, був пацієнт у місті Кодонья в регіоні Ломбардія. 21 лютого уряд визнав місто так званою червоною зоною і розпорядився закрити його, а потім ще десять міст в Ломбардії і Венето. До 9 березня карантин ввели по всій країні.

У лютому медексперти в Мілані заявляли, що вважають, що вірус «циркулював непоміченим протягом декількох тижнів» в Італії.

Станом на 19 червня в світі зафіксовано 8 615 008 випадків коронавірусу, зокрема 457 029 загиблих і 4 562 342 тих, хто видужав.