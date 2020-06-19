У Білорусі - вже понад 57 тисяч випадків COVID-19

У Білорусі зареєстровано 57 333 випадки COVID-19.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

«Зареєстровано 57 333 людей з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 676 ​​нових випадків.

За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, за весь період поширення інфекції на території країни померли 337 пацієнтів, а одужали і виписані 35 275 пацієнтів.

Зазначається, що всього в Білорусі проведено 821 887 тестів на інфікування коронавірусів.

Як повідомлялося, за станом на ранок 19 червня в світі, за даними Worldometer, зафіксовано 8 576 283 випадків коронавірусу, з них 456 286 летальних, 4 530 266 людей одужали.

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