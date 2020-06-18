У Польщі - 314 нових випадків коронавірусу за добу

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 31 015, 1316 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 314 нових випадків інфікування, померли 30 хворих. Показник смертності є найвищим від 28 квітня, коли померли 34 особи.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 15 317 людей.

У лікарнях країни перебувають 1849 пацієнтів із коронавірусом, 963 722 людини на домашньому карантині, 17 354 особи під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,2 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 23 тисячі.

Як відомо, головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. Загалом серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих COVID-19.

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З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. Утім, поки що не відновлено авіасполучення між Польщею та Україною.

Відтепер громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після приїзду з країн Євросоюзу. Натомість її мають проходити усі, хто в'їжджає до Польщі з України.