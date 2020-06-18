У Франції за добу 458 нових випадків COVID-19 та 30 смертей
Такі дані станом на 17 червня оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
З початку пандемії у Франції зафіксовано 158 174 випадки інфікування коронавірусом; 10 267 пацієнтів залишаються у лікарнях, зокрема, 772 – у реанімаціях; 29 575 людей померли від COVID-19.
За попередню добу виявлено 458 нових інфікувань коронавірусом. Сталося 30 летальних випадків.
Кількість позитивних результатів тестувань, серед усіх, проведених за попередні сім днів, становить 1,3%.
Нині усі регіони у межах метрополії Франції вважаються "зеленими" за рівнем епідеміологічної загрози.
"Оранжевими" залишаються лише два заморські департаменти – Гвіана та Майотта.
Надзвичайний санітарний стан у країні діятиме до 10 липня.
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