Китай бойкотує імпортний лосось через новий спалах COVID-19

Китай призупинив поставки лосося з Європи та закликав своїх громадян не вживати імпортні морепродукти, зокрема лосось, після нового спалаху коронавірусу на ринку «Сіньфаді» в Пекіні.

Про це повідомляє Bloomberg.

«У новому спалаху випадків коронавірусу в Пекіні звинувачують імпортний лосось, який призвів до загальнодержавного бойкоту (вживання – ред.) риби. Лосось вилучили з прилавків у великих супермаркетах, таких як Walmart Inc., і видалили з онлайн платформ для доставки продуктів по всьому Китаю, тоді як топексперти попереджають людей не вживати рибу...», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у провінціях та містах від Юньнань до Шанхая тестують морепродукти на місцевих ринках на наявність вірусу.

Як пише агентство, що хоча незрозуміло, чи може вірус передатися через заморожену їжу, рішення уряду Китаю поставило під загрозу ринок імпортного лосося на суму 700 мільйонів доларів. Це, своєю чергою, ставить під удар великих експортерів риби, таких як Данія, Норвегія та Австралія.

Влада Китаю звернулася до Норвегії з проханням, щоб отримати інформацію про ризик зараження COVID-19, пов'язаний з імпортованим лососем.

Пізніше міністр рибної промисловості Норвегії Одд Еміль Інгебрігтсен відкинув версію про зараження коронавірусом жителів Пекіна через лосось, привезений з його країни, пише The Local Norway.

За його словами, «китайські та норвезькі чиновники зустрілися у вівторок і дійшли висновку, що норвезький лосось навряд чи є джерелом вірусу, виявленого минулого тижня на ринку Пекіна».

Після цього уряд КНР погодився, що лосось з Норвегії не є причиною нещодавно виявленого спалаху нового коронавірусу в Пекіні.

«Не знайдено жодних доказів того, що лосось є походженням або носієм коронавірусу», - заявив у вівторок ввечері Ши Гуокін, заступник директора Центру контролю та профілактики захворювань Китаю.

Новий спалах коронавірусу був виявлений в пекінському районі Фентай, де в останні дні зафіксували майже 100 нових хворих. Спалах пов'язують з великим продуктовим ринком «Сіньфаді». Його адміністрація повідомила, що коронавірус був виявлений на обробній дошці для імпортованого лосося.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 295 151, з них 446 746 летальних, одужало 4 346 863 людини.