Британський прем'єр Джонсон потрапив у ДТП

В Лондоні автомобіль Jaguar, в якому перебував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, потрапив у ДТП.

Про це повідомляє Sky news.

"Прем'єр-міністр повністю неушкоджений, і я вважаю, що всі інші безпечно уникли цієї ситуації", - заявив міністр культури Олівер Дауден під час пресконференція на Даунінг-стріт.

Інцидент стався пприблизно о 14:30, 17 червня, на площі Парламенту, коли один з учасників протесту на підтримку курдських повстанців вибіг на дорогу.

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Автоколона з кортежу прем'єра різко загальмувала. Поліційний автомобіль Range Rover з групи супроводу протаранив задню частину автомобіля прем'єр-міністра. Після удару на машині Джонсона залишилася помітна вм'ятина.

Протестувальника, дії якого стали причиною ДТП, затримали за порушення, передбачене статтею 5 Закону про громадський порядок, і за перекриття шосе.

Нагадаємо: наприкінці березня у Джонсона діагностували коронавірус. Після загострення хвороби у квітні він був госпіталізований до лондонської лікарні, де провів кілька днів у реанімації.

Фото: АА