Дядька Асада засудили у Франції на 4 роки за фінансові оборудки

Суд у Парижі засудив дядька президента Сирії Башара Асада до чотирьох років ув'язнення за відмивання грошей та присвоєння сирійських державних активів.

Вирок 82-річному Ріфату Асаду оголошено у середу, повідомляє France 24.

Суд також постановив конфіскувати нерухоме майно засудженого у Франції, яке оцінюється у 90 млн євро.

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Нагадаємо: Ріфат Асад утік із Сирії у 1984 році після невдалої спроби державного перевороту — тоді при владі перебував його брат і батько Башара Асада, Хафез Асад. У Франції він перебував під слідством з 2014 року.

Фото: AP