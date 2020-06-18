Дядька Асада засудили у Франції на 4 роки за фінансові оборудки
Укрінформ
Суд у Парижі засудив дядька президента Сирії Башара Асада до чотирьох років ув'язнення за відмивання грошей та присвоєння сирійських державних активів.
Вирок 82-річному Ріфату Асаду оголошено у середу, повідомляє France 24.
Суд також постановив конфіскувати нерухоме майно засудженого у Франції, яке оцінюється у 90 млн євро.
Нагадаємо: Ріфат Асад утік із Сирії у 1984 році після невдалої спроби державного перевороту — тоді при владі перебував його брат і батько Башара Асада, Хафез Асад. У Франції він перебував під слідством з 2014 року.
Фото: AP