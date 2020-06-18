Рада Європи відіграватиме провідну роль у вивченні уроків пандемії – Генсек

Рада Європи стане провідною організацією у вивченні уроків пандемії коронавірусу.

Таке переконання висловила генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич в інтерв'ю виданню Банку розвитку Ради Європи (СЕВ) Info, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я переконана, що наша організація буде провідним голосом в урахуванні уроків (коронакризи - ред.), які мають бути вивчені, в інтересах європейських урядів і суспільств", - сказала генсек РЄ.

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Вона наголосила, що нині суспільства долають безпрецедентні медичні, соціальні та економічні виклики, спричинені кризою.

"Завданням Ради Європи є допомога країнам-членам, аби заходи боротьби з пандемією не становили ризиків для захисту наших спільних європейських цінностей демократії, верховенства права і прав людини", - наголосила Пейчинович-Бурич.

Нагадаємо: за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 345 995, з них 448 719 летальні, одужало 4 364 062 осіб.