У Білорусі вже понад 56 тисяч випадків COVID-19, за добу - 663

У Білорусі зареєстровано 56032 випадки коронавірусної хвороби (COVID-19).

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я країни.

«(У Білорусі - ред.) зреєстровані 56032 особи з позитивним тестом на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу - 663 нових випадки.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 324 пацієнта. При цьому одужали і виписані 32735 пацієнтів.

Зазначається, що всього в Білорусі проведено 778935 тестів.

Станом на 17 червня кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 у світі становить 8295151. З них 446746 - летальні, 4346863 особи одужали.