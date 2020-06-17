У Берліні мітингували фермери, автобусні компанії та екозахисники

У середу в центрі Берлініа відбулось одночасно кілька демонстрацій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, з понеділка на вулиці столиці ФРН виїжджають трактори - це фермери протестують проти аграрної політики уряду.

Демонстрації у Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Другу за останні кілька днів акцію провели представники автобусних компаній, для яких поновлення туристичних поїздок є питанням виживання. Компанії просять допомоги від держави. Колона їздила та сигналила понад годину.

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Фактично між автобусами та тракторами центральними вулицями рухалися сотні велосипедистів, які приїхали з Потсдама, що за 30 км від центру Берліна. Акція організована спільно низкою природозахисних організацій, серед яких Extinction Rebellion demonstriert і Fridays for Future.

Ці демонстрації призвели до перебоїв у русі наземного громадського транспорту.