У Берліні мітингували фермери, автобусні компанії та екозахисники
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зокрема, з понеділка на вулиці столиці ФРН виїжджають трактори - це фермери протестують проти аграрної політики уряду.
Демонстрації у Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ
Другу за останні кілька днів акцію провели представники автобусних компаній, для яких поновлення туристичних поїздок є питанням виживання. Компанії просять допомоги від держави. Колона їздила та сигналила понад годину.
Фактично між автобусами та тракторами центральними вулицями рухалися сотні велосипедистів, які приїхали з Потсдама, що за 30 км від центру Берліна. Акція організована спільно низкою природозахисних організацій, серед яких Extinction Rebellion demonstriert і Fridays for Future.
Ці демонстрації призвели до перебоїв у русі наземного громадського транспорту.