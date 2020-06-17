У Бельгії за добу виявили 89 випадків коронавірусу

За добу у Бельгії зареєстровано ще 89 випадків зараження коронавірусом, що довело загальну їх кількість до 60 244-ох. Водночас кількість хворих на COVID-19 у бельгійських лікарнях продовжує знижуватися.

Такі дані оприлюднені у середу на спеціалізованому сайті Федерального міністерство охорони здоров’я Бельгії.

«З нових інфікованих 42 проживають у Фландрії, 42 – у Валлонії, 5 – в Брюсселі. Загальна кількість підтверджених випадків інфекції сягнула 60 244», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за добу госпіталізовані 24 людини з коронавірусом, а 57 були виписані після одужання. Загальна кількість пацієнтів з COVID-19 у лікарнях знизилася до 371 особи, з них 67 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Водночас, за добу в країні від коронавірусної хвороби померло ще 13 людей, а загальна кількість летальних випадків сягнула в Бельгії 9 675.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 310 293, з них 447 363 летальні, одужало 4 352 027 людей.

Фото з сайту vrt.be