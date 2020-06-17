У Польщі за добу виявили 506 нових випадків коронавірусу

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 30 701-го, за добу зареєстровано 506 нових випадків.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 30 701, 1286 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 506 нових випадків інфікування, померли 14 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужала вже 14 921 людина.

У лікарнях країни на сьогодні перебуває 1693 пацієнти із коронавірусом, 96 255 людей на домашньому карантині, 17 195 осіб під епідеміологічним наглядом.

На цей час у Польщі проведено понад 1,2 млн тестів на коронавірус, за останню добу – близько 20 тисяч.

Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт. За минулу добу виявлено близько 90 нових випадків інфікування коронавірусом серед шахтарів. Загалом, серед польських гірників виявлено понад 6 тис. інфікованих COVID-19, близько 2,4 тис. вже одужали.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення. Утім, поки що не відновлено авіасполучення між Польщею та Україною.

Відтепер громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після приїзду з країн Євросоюзу. Натомість її мають проходити усі, хто в'їжджає до Польщі з України.

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 295 151, з них 446 746 летальних, одужало 4 346 863 людини.