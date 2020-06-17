В Росії за добу – майже вісім тисяч хворих на COVID-19
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.
За його даними, в регіонах найбільше нових випадків захворювання за добу було зареєстровано в Москві (+1065 осіб), Московській (+680), Нижегородській областях (+238), Ханти-Мансійській АО (+237), Санкт-Петербурзі (+228), Свердловській області (+227).
Загальна кількість випадків зараження в РФ становить 552 549 осіб.
За минулу добу в Росії від COVID-19 померли 194 людини. Всього з початку епідемії, за офіційними даними, померли 7468 осіб.
Одужали в цілому 303 800 осіб (у тому числі 10 020 минулої доби).
Минулого тижня мер російської столиці Сергій Собянін рекомендував москвичам через пандемію коронавірусу залишатися вдома і поки не відвідувати масові заходи, в тому числі Парад Перемоги, запланований на 24 червня. У ряді російських регіонів прийнято рішення взагалі не проводити парад. При цьому 1 липня в країні має пройти голосування щодо поправок до Конституції РФ, головна з яких обнуляє президентські терміни Володимира Путіна.
Станом на ранок 17 червня у світі зафіксовано 8 274 598 випадків коронавірусу, у тому числі 446 390 летальних, одужали 4 333 695 людей.