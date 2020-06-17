У Хорватії отруїлися 50 мільйонів бджіл – в регіоні оголосили стихійне лихо

Влада хорватського регіону Меджимур'є, що на кордоні з Угорщиною, оголосила стихійне лихо для частини території після виявлення факту отруєння понад 50 мільйонів бджіл.

Про це повідомляє Euractiv.

"У північному регіоні Меджимур'є, що межує з Угорщиною, виявлено отруєння понад 50 мільйонів бджіл. Унаслідок цього префект Матія Посавец оголосила стихійне лихо для частини Меджимурського регіону у понеділок (15 червня)", - йдеться у повідомленні.

Місцеві бджолярі 9 червня виявили мільйони мертвих бджіл, що лежали на землі між містами Подтурн та Гардіновац біля кордону Хорватії з Угорщиною.

Наразі ветеринари та вчені-криміналісти вивчають, що спричинило цей інцидент.

Як зазначається, двадцять пасічників втратили близько 600 вуликів, що становить близько 50 мільйонів бджіл.

Як вважається, причиною цієї екологічної катастрофи стало отруєння пестицидами, хоча офіційно це поки не підтверджено.

"Це, ймовірно, отруєння інсектицидами. Після аналізу стане відомо, чи це результат обприскування бараболі чи ріпаку", - сказала бджолярка Ана Пепелко з міста Гардіновац в етері національного телеканалу.

Представники поліції регіону Меджимур'є та регіональної сільськогосподарської служби відзначили, що вони нададуть "максимальну підтримку пасічникам, з метою якнайшвидше відшкодувати шкоду та захистити бджіл, що залишилися".

Постраждалі бджолярі отримають по 200 євро за кожен втрачений вулик.