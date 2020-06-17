У Франції за добу від COVID-19 померли 42 людини
Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Згідно з цими даними, за попередню добу виявлено 344 нові випадки зараження коронавірусом та зареєстровано 42 смерті від COVID-19.
Загалом з початку пандемії у Франції зафіксовано 157 716 випадків інфікування, померло 29 547 людей.
Наразі у лікарнях залишається 10 535 пацієнтів, зокрема 820 у реанімаціях.
З 15 червня усі регіони у межах метрополії Франції вважаються «зеленими» за рівнем епідеміологічної загрози.
«Оранжевими» залишаються лише два заморські департаменти – Гвіана та Майотта.
Надзвичайний санітарний стан у країні діятиме до 10 липня.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 8 264 468, з них 446 135 летальних, одужало 4 321 998 людей.
Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est