Звільняється чиновниця Пентагону, що сумнівалася у законності "замороження" допомоги Києву

В.о. головного фінансового контролера Пентагону Елейн Мак-Каскер, яка поставила під сумнів законність утримання адміністрацією президента США Дональда Трампа військової допомоги Україні минулого року, піде з посади наприкінці червня.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляє The Hill.

«Я вдячний за її (Мак-Каскер – ред.) відданість державній службі та внесок, який вона зробила в роботу міністерства, і бажаю їй всього найкращого у її майбутніх починаннях», - заявив Еспер.

Очікується, що Мак-Каскер залишить посаду 26 червня.

Водночас Еспер не уточнив причини її відставки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп у листопаді офіційно висунув кандидатуру Мак-Каскер на пост контролера, але відкликав її на початку березня після повідомлень про те, що вона як виконувачка обов'язків контролера висловила стурбованість з приводу законності утримання військової допомоги Україні. Її листування із заступником директора програм національної безпеки адміністративно-бюджетного управління Майклом Даффі було опубліковане низкою американських ЗМІ.

Рішення адміністрації США затримати виділену для України допомогу відіграло центральну роль у процесі імпічменту президента Дональда Трампа за звинуваченням у зловживанні повноваженнями і перешкоджанні роботі Конгресу.

Фото: Defense News/TTXVN