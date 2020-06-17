Глава Бундесверу нагадала Трампу про дружбу і гроші

Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер нагадала президенту США Дональду Трампу про те, що дружба не базується на матеріальних стосунках, а безпека не є товаром.

Про це вона заявила у вівторок, коментуючи заяву Трампа про намір суттєво скоротити американську військову присутність у Німеччині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"НАТО не є торговою організацією, а безпека не є товаром", - заявила Крамп-Карренбауер.

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Вона нагадала, що Німеччина завжди стояла на боці Сполучених Штатів, зокрема, після теракту 11 вересня 2001 року, і заплатила життям своїх солдатів за участь у антитерористичної місії після цього.

НАТО, підкреслила міністр оборони, базується на солідарності та на довірі, на спільних цінностях та спільних інтересах. Американські солдати знаходяться в Німеччині та Європі як гарантія безпеки всього альянсу, включно самих США, підкреслила вона.

Крамп-Карренбауер також запевнила, що мета в витратах 2% ВВП на оборону залишається метою ФРН.

Як повідомлялося, президент Трамп офіційно підтвердив на початку тижня своє рішення скоротити американський контингент у ФРН на 9,5 тисяч солдатів до 25 тисяч, дорікнувши Берліну, що той мало платить до бюджету НАТО. За словами глави МЗС ФРН Гайко Мааса, про деталі майбутньої ротації Вашингтон поки не повідомив.