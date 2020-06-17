Данія готова відкрити кордони для "достатньо безпечних" країн ЄС

Уряд Данії готовий відкрити кордони країни для туристів із будь-якої європейської країни, де пандемія COVID-19 перебуває під контролем.

Про це заявила прем'єр-міністр Метте Фредеріксен, повідомляє The Local.

"Ми хотіли б встановити об'єктивні критерії того, коли країна досить безпечна, щоб її громадяни могли відвідати Данію... Іншими словами, якщо число нових заражених знаходиться на прийнятному рівні, ми відкриємо кордони цій країні", - заявила прем'єр на щотижневому засіданні парламенту Данії.

Органи охорони здоров'я будуть оцінювати ризик зараження в кожній європейській країні, використовуючи поки що неопублікований набір об'єктивних критеріїв.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 червня у світі підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, зокрема з яких майже 446 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання вже встигли понад 4,3 мільйона осіб.