Берлін чекає від Вашингтона деталей про скорочення контингенту

Берлін чекає від Вашингтона деталей про скорочення контингенту

Укрінформ
Німецький уряд поки не отримав від американської сторони жодних деталей щодо рішення скоротити військовий контингент у ФРН.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після переговорів у Варшаві 16 червня з польським колегою Яцеком Чапутовичем, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ні Державний департамент, ні Пентагон не надали детальну інформацію про це, тому ми чекаємо, щоб побачити, що американська сторона має намір робити", - зазначив Маас.

Він нагадав, що військова присутність США в Німеччині важлива не тільки для безпеки самої ФРН, але і для безпеки Європи в цілому та й самих США. Кроки, які наразі робить американська адміністрація, Маас охарактеризував, як такі, які "змінюють архітектуру європейської безпеки".

Напередодні Дональд Трамп підтвердив, що хоче скоротити кількість своїх солдатів у Німеччині з 34,5 тисячі до 25 тисяч. Він пояснив це небажанням федерального уряду збільшувати витрати на оборону. Окрім того, у Вашингтоні вкрай незадоволені реакцією Берліна на їх санкції проти газопроводу Nord Stream 2 та "фінансуванням Німеччиною Росії, від якої США мають Німеччину ж захищати".

За повідомленнями ЗМІ, розглядається можливість переведення частини контингенту до Польщі, де наразі дислокується майже 5 тисяч американських солдатів. Чапутович зі свого боку заявив, що йому про це невідомо, та висловився на підтримку збереження повної присутності контингенту США в ФРН.

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У центрі уваги перемовин у Варшаві були боротьба з пандемією, співпраця в рамках ЄС, зокрема, що стосується бюджету ЄС, двосторонні питання. Окремо міністри обговорили відносини ЄС з Західними Балканами та країнами Східного партнерства. "Наша солідарність не закінчується на зовнішніх кордонах ЄС. Особливо в умовах кризи, ми хочемо простягнути сильну руку партнерам у нашому сусідстві", - заявив Маас.

Фото: @AuswaertigesAmt

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