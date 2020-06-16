Берлін чекає від Вашингтона деталей про скорочення контингенту

Німецький уряд поки не отримав від американської сторони жодних деталей щодо рішення скоротити військовий контингент у ФРН.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після переговорів у Варшаві 16 червня з польським колегою Яцеком Чапутовичем, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ні Державний департамент, ні Пентагон не надали детальну інформацію про це, тому ми чекаємо, щоб побачити, що американська сторона має намір робити", - зазначив Маас.

Він нагадав, що військова присутність США в Німеччині важлива не тільки для безпеки самої ФРН, але і для безпеки Європи в цілому та й самих США. Кроки, які наразі робить американська адміністрація, Маас охарактеризував, як такі, які "змінюють архітектуру європейської безпеки".

Напередодні Дональд Трамп підтвердив, що хоче скоротити кількість своїх солдатів у Німеччині з 34,5 тисячі до 25 тисяч. Він пояснив це небажанням федерального уряду збільшувати витрати на оборону. Окрім того, у Вашингтоні вкрай незадоволені реакцією Берліна на їх санкції проти газопроводу Nord Stream 2 та "фінансуванням Німеччиною Росії, від якої США мають Німеччину ж захищати".

За повідомленнями ЗМІ, розглядається можливість переведення частини контингенту до Польщі, де наразі дислокується майже 5 тисяч американських солдатів. Чапутович зі свого боку заявив, що йому про це невідомо, та висловився на підтримку збереження повної присутності контингенту США в ФРН.

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У центрі уваги перемовин у Варшаві були боротьба з пандемією, співпраця в рамках ЄС, зокрема, що стосується бюджету ЄС, двосторонні питання. Окремо міністри обговорили відносини ЄС з Західними Балканами та країнами Східного партнерства. "Наша солідарність не закінчується на зовнішніх кордонах ЄС. Особливо в умовах кризи, ми хочемо простягнути сильну руку партнерам у нашому сусідстві", - заявив Маас.

Фото: @AuswaertigesAmt