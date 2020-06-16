Північна Македонія оголосила надзвичайний стан перед виборами

У Північній Македонії оголосили восьмиденний надзвичайний стан напередодні дострокових виборів, запланованих на 15 липня.

Про це повідомляє AP.

"Президент Північної Македонії оголосив восьмиденний надзвичайний стан напередодні дострокових національних виборів після того, як головні політичні лідери країни погодилися, що голосування відбудеться 15 липня", - йдеться у повідомленні.

Президент Стево Пендаровскі видав указ пізно ввечері в понеділок, він негайно набув чинності.

Зазначається, що це рішення дозволить владі провести необхідні підготовчі заходи для забезпечення захисту громадського здоров'я під час передвиборчої кампанії і голосування в умовах пандемії коронавірусу.

Дострокові вибори спочатку планувалися на квітень, але були відкладені через епідемію коронавірусу.

До 15 червня лідер правлячих соціал-демократів Зоран Заєв і консервативна опозиція не могли домовитися про дату виборів. Угода з лідером опозиції Христьяном Мікоскі, головою Консервативної партії VMRO-DPMNE. була досягнута у понеділок

"Ці вибори будуть незвичайними, бо не буде звичайної виборчої кампанії", - заявив спікер парламенту Талат Хафері.

Він наголосив, що всі громадяни повинні "найбільш дисциплінованим чином" дотримуватися рекомендацій органів охорони здоров'я.