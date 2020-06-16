У світі поменшало ядерної зброї – SIPRI

Кількість ядерних боєголовок, які є у ядерних держав, зменшилася за рік приблизно на 500 одиниць.

Про це йдеться у пресрелізі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

«Дев’ять ядерних країн, а саме, США, РФ, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея, разом мають, станом на початок 2020 року, 13 400 ядерних боєголовок», - йдеться у пресрелізі.

За підрахунками SIPRI, на початку 2019 року ця цифра становила 13 865 одиниць.

Як зазначили в Інституті, зменшення ядерних боєголовок у світі минулого року відбулося завдяки утилізації старих ядерних боєголовок у США й Росії, які разом володіють 90% від усіх ядерних боєголовок у світі.

Наголошується, що Вашингтон і Москва працюють над модернізацією ядерної зброї та розширили її роль у власних військових доктринах.

За даними SIPRI, світові військові витрати у 2019 році зросли до $ 1917 млрд, це найбільший річний приріст з 2010 року.