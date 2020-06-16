У Таджикистані стався потужний землетрус
Укрінформ
На заході Таджикистану стався потужний землетрус магнітудою 5,7.
Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.
"Землетрус магнітудою 5,7 стався за 72 км від Коруха, Таджикистан", - йдеться у повідомленні.
Епіцентр був зареєстрований на глибині 118,1 км. Землетрус стався о 03:30 за київським часом.
Інформації про завдані збитки або постраждалих наразі немає.
Як повідомлялося, 15 червня на півночі Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3.
Фото: AA