У Таджикистані стався потужний землетрус

На заході Таджикистану стався потужний землетрус магнітудою 5,7.

Про це повідомляється на сайті Геологічної служби США.

"Землетрус магнітудою 5,7 стався за 72 км від Коруха, Таджикистан", - йдеться у повідомленні.

Епіцентр був зареєстрований на глибині 118,1 км. Землетрус стався о 03:30 за київським часом.

Інформації про завдані збитки або постраждалих наразі немає.

Як повідомлялося, 15 червня на півночі Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3.

Фото: AA