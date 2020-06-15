Штати вимагають від РФ звільнити обвинуваченого в шпигунстві американця

Сполучені Штати висловили обурення у зв'язку з таємним рішенням російського суду, який визнав громадянина США Пола Вілана винним у шпигунстві, та виступили з вимогою негайного звільнення чоловіка.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, оприлюдненій у понеділок.

"Сполучені Штати обурені сьогоднішнім рішенням російського суду визнати громадянина США Пола Вілана винним після таємного судового розгляду з використанням секретних доказів і без створення належних умов для свідків захисту", - наголосили в американському відомстві.

У цьому зв'язку в Держдепі висловили "серйозну стурбованість тим, що пан Вілан був позбавлений гарантій справедливого судового розгляду, які Росія зобов'язана надати йому відповідно до своїх міжнародних зобов'язань у сфері прав людини".

Як підкреслили в Вашингтоні, Пол Вілан піддається "жахливому поводженню" з боку російської влади.

"Росія не забезпечила пану Вілану справедливого судового розгляду в незалежному та неупередженому суді. Під час його утримання під вартою влада РФ піддавала його життя ризику, ігноруючи захворювання, яким він давно страждає, й безсовісно утримувала його в ізоляції від рідних і близьких. Ми вимагаємо негайного звільнення Пола Вілана", - заявили в Державному департаменті США.

Як повідомляв Укрінформ, Пол Вілан, який має громадянство чотирьох країн, у тому числі США, Канади, Великої Британії й Ірландії, був затриманий під час перебування в Москві 28 грудня 2018 року. Російська влада звинуватила його в "проведенні шпигунської акції".

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Сам Вілан під час так званих судових процесів не визнав своєї вини та заявляв про погрози з боку слідчих. Крім того, він неодноразово скаржився, що не мав доступу до душу протягом кількох тижнів, не мав доступу до лікарів.

Офіційний Вашингтон послідовно вимагає від Москви звільнення громадянина США.