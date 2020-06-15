У Польщі за добу - 396 нових випадків інфікування COVID-19

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 29 788, за добу зареєстровано 396 нових випадків.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість інфікованих коронавірусом – 29 788, 1256 осіб померли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 396 нових випадків інфікування, померли 9 хворих.

Станом на сьогодні в Польщі одужали вже 14 383 людей.

У лікарнях Польщі на сьогодні перебувають 1736 пацієнтів із коронавірусом, 94 518 людей на домашньому карантині, 17 966 осіб під епідеміологічним наглядом. Одужали вже 14 226 людей.

На цей час у Польщі проведено понад 1,2 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 13,2 тис.

За останню добу поліція перевірила стан дотримання карантину близько 85 тис. особами і виявила 840 порушень цього режиму.

Глава МОЗ Польщі Лукаш Шумовський заявив в неділю, що у більшості воєводств країни спостерігається значне падіння інфікування коронавірусом, а половина нових випадків пов’язана з тестуванням на коронавірус шахтарів на півдні РП.

Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово, на три тижні, припинено роботу 12-ти шахт.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародні авіасполучення. Відтепер громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після перетину кордону РП.

Фото: АА