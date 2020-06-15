Росія оголосила персонами нон грата двох чеських дипломатів

Росія оголосила двох співробітників посольства Чехії в РФ персонами нон грата.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

«Керуючись принципом взаємності, а також статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року "персонами нон грата" оголошено два співробітники посольства Чехії у Москві. Їм наказано разом з членами сімей покинути територію Російської Федерації до кінця дня 17 червня», - йдеться в повідомленні.

Раніше в понеділок посла Чехії Вітезслава Півоньку було викликано до МЗС Росії, де йому було заявлено, що дана міра є дзеркальною у відповідь на дії Праги.

Посол Чехії у Москві підтвердив, що чеська сторона отримала повідомлення від МЗС Росії.

Як повідомлялося, на початку червня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш оголосив про висилку з країни двох співробітників російського посольства у зв'язку зі «справою про рицину», яка, за його словами, виявилася вигаданою.

На початку квітня видання Respect написало, що до Чехії прибув росіянин з дипломатичним паспортом. За версією чеських спецслужб, він міг привезти до Чехії рицин для отруєння трьох політиків, які займають критичну позицію щодо Росії, - мера Праги Зденека Гржіба, глави адміністрації Праги-6 Ондржея Коларжа і старости району Праги - Ржепоріє Павла Новотного.

Пізніше з'ясувалося, що, за даними чеської Служби безпеки і інформації, «справу про рицину» було сфабриковано в результаті протистояння двох співробітників Посольства РФ в ЧР. Один з них навмисне направив до Служб безпеки неправдиву інформацію про заплановану атаку проти чеських політиків.