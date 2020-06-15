Молдова відкрила ресторани, кафе і спортзали попри зростання випадків COVID-19

З понеділка у Молдові знову після карантину відкрилися кафе, ресторани і спортзали, але з дотриманням спеціальних заходів безпеки у зв'язку зі збільшенням випадків зараження COVID-19.

Про це повідомляє Newsmaker.

«У Молдові 15 червня відновили роботу кафе та ресторани. Згідно з рішенням Нацкомісії з надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я, заклади громадського харчування будуть працювати з дотриманням спеціальних застережних заходів. З 15 червня також почнуть працювати спортзали і фітнес-зали без права користуватися роздягальнею, душем і басейном », - йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням Нацкомісії від 25 травня, співробітники закладів громадського харчування повинні будуть регулярно вимірювати собі температуру, а адміністрація повинна надати їм засоби захисту. Маски необхідно міняти кожні дві години. Також на касах знадобиться встановити захисні екрани, а для клієнтів мають бути доступні дезінфектанти. Туалети для відвідувачів і персоналу повинні бути окремими.

У закладах не повинно збиратися багато людей. Відвідувачі повинні дотримуватися фізичної відстані 1,5-2 метра. Допускається обслуговування за столом максимум 4 осіб, за винятком груп, що складаються з членів сім'ї першого та другого ступеня по прямій і бічній лінії.

Ресторани, кафе і спортзали закрили 17 березня у зв'язку з введенням в країні надзвичайного стану через коронавірус.

Слід зазначити, що ослаблення карантину у Молдові відбувається на тлі рекордного стрибка захворюваності коронавірусом: так, увечері 11 червня в країні було зафіксовано рекордний приріст випадків зараження - 406 за добу. Перед цим кілька днів поспіль цей показник був нижче, але все одно перевищував ранні тенденції.

Станом на ранок 15 червня у світі зафіксовано 7 990 151 випадок коронавірусу, 435 496 осіб померло і 4 108 052 видужало.

Фото: ehomd.info