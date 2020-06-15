За час пандемії поліція ФРН видала майже 200 тисяч відмов у в'їзді до країни

Поліція Німеччини у рамках карантинних обмежень близько 196 тисяч разів відмовила в перетині кордону країни через відсутність поважних причин.

Про це повідомляє DW.

«Федеральна поліція Німеччини з початку пандемії коронавірусної хвороби до 11 червня відмовила в перетині кордону країни у близько 196 тисячах випадків через відсутність поважних причин для поїздки», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, про це міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеєгофер розповів виданню Bild am Sonntag. За його словами, від 16 березня щоденний контроль на кордонах країни забезпечували шість тисяч правоохоронців. 122 співробітники поліції заразилися коронавірусом.

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Зеєгофер назвав зумовлений поширенням коронавірусу контроль на кордонах однією з найскладніших операцій федеральної поліції та похвалив правоохоронців за їхні «розсудливі дії».

З опівночі 15 червня контроль на кордонах Німеччини з сусідніми державами скасовується, нагадує DW. Окрім того, Німеччина знімає застереження щодо поїздок для 26 країн Євросоюзу, а також для подорожей до Великої Британії, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну.