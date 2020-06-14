Кількість інфікованих коронавірусом у Білорусі наближається до 54 тисяч
Укрінформ
У Білорусі одужали та виписані 30 103 пацієнти, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
Про це повідомляє БЕЛТА із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
"У Білорусі станом на 14 червня одужали і виписані 30 103 пацієнти, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19", - наголошується в повідомленні.
Загалом у країні зареєстровано 53 973 особи з позитивним тестом на COVID-19. Проведено 733 788 тестів.
За весь період поширення інфекції в Білорусі померли 308 пацієнтів із низкою хронічних захворювань, у яких була виявлена коронавірусна інфекція.
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