Кількість інфікованих коронавірусом у Білорусі наближається до 54 тисяч

У Білорусі одужали та виписані 30 103 пацієнти, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

Про це повідомляє БЕЛТА із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

"У Білорусі станом на 14 червня одужали і виписані 30 103 пацієнти, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19", - наголошується в повідомленні.

Загалом у країні зареєстровано 53 973 особи з позитивним тестом на COVID-19. Проведено 733 788 тестів.

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За весь період поширення інфекції в Білорусі померли 308 пацієнтів із низкою хронічних захворювань, у яких була виявлена коронавірусна інфекція.

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