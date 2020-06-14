У Польщі за добу зафіксували 375 випадків COVID-19

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 29 392, за добу зареєстрували 375 нових випадків.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 29 392, 1247 осіб померли”, - йдеться у повідомленні.

kujawsko-pomorskiego (12), opolskiego (5), zachodniopomorskiego (5), lubuskiego (1), pomorskiego (1) i warmińsko-mazurskiego (1).



Z przykrością informujemy o śmierci 10 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 85-K Radom, 84-K, 40-K Cieszyn, 80-M, 73-M Tychy, — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) June 14, 2020

Зазначається, що за останню добу у Польщі виявлено 375 нових випадків інфікування, померли 10 хворих.

У лікарнях Польщі на сьогодні перебувають 1748 пацієнтів із COVID-19, 93 094 особи на домашньому карантині, 18 666 осіб під епідеміологічним наглядом. Одужали вже 14 226 осіб.

На цей час у Польщі проведено понад 1,1 млн тестів на коронавірус, за останню добу – понад 18 тисяч.

Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт.

З 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновить міжнародне авіасполучення. Відтепер громадяни Польщі, країн ЄС та інших країн, які мають дозвіл на постійне та тимчасове проживання в Польщі, не повинні проходити обов’язкову 14-денну обсервацію після перетину кордону РП.

Фото: АА