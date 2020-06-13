У Франції за добу зафіксували 726 випадків коронавірусу, 33 – летальні

У Франції за попередню добу зафіксовано 726 нових випадків інфікування коронавірусом, померло від COVID-19 ще 33 людини.

Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з ними, у Франції від початку пандемії зафіксовано загалом 156 287 випадків інфікування, зокрема 29 374 людини померли.

Наразі 11 124 пацієнти залишаються у лікарнях, зокрема у реанімаційних відділеннях 879.

Як зазначається, коронавірусом SARS-CoV-2 інфіковано понад 2% від загальної кількості працівників медичних установ у країні.

У Франції до 21 червня триває другий етап урядового плану виходу з карантину.

Скасовані обмеження на поїздки територією країни. У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику поновлюють роботу кафе, бари і ресторани.

У країні поновлюється навчальний процес у більшості освітніх закладів, окрім університетів, які залишаються на дистанційній формі навчання.

У «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за винятком кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.

Проведення публічних релігійних і весільних церемоній дозволено за умови дотримання санітарних норм та соціального дистанціювання.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Зберігається обмеження на участь у публічних зібраннях - дозволено присутність щонайбільше 10 осіб.

Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю більше 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.

У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid дл відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

Надзвичайний санітарний стан у Франції діє до 10 липня.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 7 742 069 випадків зараження коронавірусом, з них 428 362 летальні, одужало 3 967 418 осіб.