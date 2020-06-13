У Франції за добу зафіксували 726 випадків коронавірусу, 33 – летальні
Такі дані оприлюднило Національне агентство громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Згідно з ними, у Франції від початку пандемії зафіксовано загалом 156 287 випадків інфікування, зокрема 29 374 людини померли.
Наразі 11 124 пацієнти залишаються у лікарнях, зокрема у реанімаційних відділеннях 879.
Як зазначається, коронавірусом SARS-CoV-2 інфіковано понад 2% від загальної кількості працівників медичних установ у країні.
У Франції до 21 червня триває другий етап урядового плану виходу з карантину.
Скасовані обмеження на поїздки територією країни. У регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику поновлюють роботу кафе, бари і ресторани.
У країні поновлюється навчальний процес у більшості освітніх закладів, окрім університетів, які залишаються на дистанційній формі навчання.
У «зелених» зонах відкриваються музеї і театри (за винятком кінотеатрів), парки, зоопарки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги.
Проведення публічних релігійних і весільних церемоній дозволено за умови дотримання санітарних норм та соціального дистанціювання.
Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.
Зберігається обмеження на участь у публічних зібраннях - дозволено присутність щонайбільше 10 осіб.
Проведення масових спортивних змагань, інших зібрань за кількістю більше 5 тис. осіб заборонено до 31 серпня.
У країні запроваджений мобільний додаток StopCovid дл відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.
Надзвичайний санітарний стан у Франції діє до 10 липня.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 7 742 069 випадків зараження коронавірусом, з них 428 362 летальні, одужало 3 967 418 осіб.