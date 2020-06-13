У світі за добу зафіксували понад 15 тисяч випадків COVID-19

Протягом останньої доби у світі зареєстрували 15 046 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Worldometer.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання у світі становить 7 741 062.

Внаслідок пандемії у світі втратили життя вже 428 352 особи.

Одужали станом на сьогодні 3 966 877 пацієнтів.

Лідерами за кількістю підтверджених випадків хвороби залишаються США (2 117 027), далі йдуть Бразилія (829 902) та РФ (511 423). Четвертою зі стрімким зростанням йде Індія (309 603).