Німеччина оголосила цілі свого головування в ЄС у галузі охорони здоров’я

Незалежність Європейського Союзу від інших країн у постачанні важливих засобів і ліків, створення європейського банку даних і резервів захисних засобів.

Такі цілі німецького головування в Раді ЄС у галузі охорони здоров’я оголосив 12 червня профільний міністр Єнс Шпан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Європа має навчитися бути більш незалежною, заново визначити свою роль у світі… Наша мета – стати незалежними, насамперед у час криз», - заявив Шпан.

За його словами, йдеться не про те, аби ставити під питання глобалізацію, а про те, що «не в Китаї повинні вирішувати, хто має першим отримати його захисні маски для лікарів – Варшава, Амстердам чи Берлін».

Ситуація показала, наскільки важливо не бути цілком залежними від КНР, інших регіонів, загалом світового ринку, додав Шпан. Він підкреслив важливість вчасно забезпечити у випадку другої хвилі захворювання лікарні з резервів. Німеччина пропонує створення таких європейські резервів. Сама Німеччина планує зробити національний резерв захисних масок обсягом 2 млрд одиниць.

Отже на порядку денному є пошук шляхів повернення потужностей для виробництва критично важливих медицинських продуктів в Європу.

Також треба зробити Європу більш привабливою для проведення досліджень, заявив німецький міністр. Дослідження потребують даних. Берлін буде прагнути створити за час свого головування в другому півріччі 2020 європейський банк даних у галузі охорони здоров’я.

Ще одна ціль – зміцнення європейських провідних наукових інституцій і налагодження їх співробітництва з американськими.

Шпан відзначив, що головування Хорватії та Німеччини проходять під знаком пандемії, яка стала «стрес-тестом для Європи».