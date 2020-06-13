Медики США визначили ризики COVID-19 у посткарантинний період

Ризик зараження коронавірусом в умовах послаблення карантинних обмежень залишається особливо високим, якщо відмовитися від соціального дистанціонування, небезпеку інфікування також становлять хронічні захворювання легень, серця, нирок, печінки.

Про це йдеться в рекомендаціях, випущених у США Центром контролю профілактики захворювань (CDC).

"Хоча неможливо повністю убезпечитися від зараження, важливо розуміти потенційні ризики, а також знати про заходи профілактики, аби захистити себе й допомогти зменшити поширення COVID-19", - зазначають у CDC.

Передусім указується: якщо особа мала останнім часом симптоми COVID-19 або контактувала з людьми, у яких проявлялися такі симптоми, "важливо залишатися вдома, якомога далі від інших".

Загалом, як стверджують американські лікарі, ризик зараження посилюється в рази від тривалих контактів з людьми, з якими ви не мешкаєте разом. Крім того, небезпеку становить перебування у місцях, де не дотримуються соціальної дистанції та не носять захисних масок.

"Дотримання соціальної дистанції особливо важливо для осіб, які перебувають у групі ризику: людей похилого та з хронічними захворюваннями", - нагадують у рекомендаціях.

Уточнюється, що до групи підвищеного ризику належать люди віком понад 65 років, особи з хронічними захворюваннями легень, серцевою недостатністю, з ослабленим імунітетом, ожирінням, діабетом, хворобами нирок та печінки.

Серед іншого, для зменшення рівня ризику зараження COVID-19 лікарі радять насамперед установити, наскільки небезпечна ситуація з коронавірусом у тому районі, куди ви збираєтеся вирушити.

За останніми даними порталу Worldometers, у світі підтверджено майже 7 млн 733 тис. випадків COVID-19, у тому числі понад 428 тис. летальних. Одужали 3,96 млн людей.

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