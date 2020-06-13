Канада пом’якшила правила перетину кордону

Уряд Канади дозволила близьким родичам своїх громадян та постійних мешканців приїздити до країни, попри пов’язані з COVID-19 обмеження на перетин кордону.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив міністр імміграції Канади Марко Мендічіно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я радий оголосити про запровадження винятку з чинних обмежень на пересування, що дозволить близьким родичам громадян Канади та постійних мешканців в’їжджати до країни”, - зазначив Мендічіно.

За його словами, для охочих потрапити до Канади встановлено низку вимог: “По-перше, близькими родичами вважатимуться чоловіки й дружини, в тому числі цивільні, неповнолітні діти, а також батьки й законні опікуни. По-друге, близькі родичі повинні мати намір перебувати в Канаді щонайменше 15 днів. По-третє, усі інші процедури охорони громадського здоров’я, в тому числі опитування на кордоні, будуть виконуватися”.

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Міністр звернув особливу увагу на вимогу до усіх приїжджих ізолюватися на 14 днів.

“Скажу прямо: виняток для близьких родичів не означає, що кордон відкривається для подорожей вихідного дня або для тих, хто лише хоче відвідати приватне чи соціальне зібрання. Люди, які приїздять з-за кордону, все одно повинні мати чинну візу або електронний дозвіл на в’їзд. Метою цього кроку не є надання можливості приїздити та залишати Канаду коли завгодно - натомість ми прагнемо допомогти канадським родинам об’єднатися у ці безпрецедентні часи”, - підсумував Мендічіно.

Як повідомлялося, у березні Канада закрила свої кордони для більшості іноземців, у тому числі родичів громадян і постійних мешканців. Хоча “важливі подорожі” не припинялися, охочих потрапити до Канади з метою туризму чи інших розваг до країни не впускають.