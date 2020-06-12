МЗС Румунії викликало "на килим" російського посла

До МЗС Румунії викликали посла РФ у Бухаресті Валерія Кузьміна після того, як Москва розкритикувала документ «Стратегія нацоборони Румунії», де Росію назвали загрозою регіональній безпеці.

Про це повідомляє Balkan Insight.

«Румунія викликала «на килим» російського посла Валерія Кузьміна після того, як Кремль розкритикував Бухарест за те, що Москву позначили загрозою для регіональної безпеки», - йдеться у повідомленні.

У румунському МЗС назвали такий «сюрприз» від Кремля невиправданим і наголосили, що така поведінка Москви є дестабілізуючою.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс підписав «Стратегію національної оборони Румунії 2020-2024», де Росію позначили агресивною загрозою регіональній безпеці. Документ був переданий до парламенту для схвалення.

У відповідь МЗС РФ звинуватило Бухарест у «служінні інтересам третіх сторін», які шукають конфронтації з Москвою.