У Білорусі - вже понад 52,5 тисячі заражених коронавірусом
Укрінформ
У Білорусі зареєстрували 52 520 випадків коронавірусу (COVID-19).
Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.
«(У Білорусі - ред.) зареєстрували 52 520 осіб із позитивним тестом на COVID-19», - йдеться у повідомленні.
Приріст за останню добу - 704 нові випадки. Це найнижчий приріст за останні півтора місяці.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 298 пацієнтів. Одужали й виписані 27 760 осіб.
Загалом у Білорусі проведено 697 011 тестів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 12 червня у світі зафіксовано 7 597 341 випадок коронавірусу, з них 3 841 537 осіб одужали та 423 844 - померли.
Фото: TUT.BY