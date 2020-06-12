У Білорусі - вже понад 52,5 тисячі заражених коронавірусом

У Білорусі зареєстрували 52 520 випадків коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я країни.

«(У Білорусі - ред.) зареєстрували 52 520 осіб із позитивним тестом на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Приріст за останню добу - 704 нові випадки. Це найнижчий приріст за останні півтора місяці.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померли 298 пацієнтів. Одужали й виписані 27 760 осіб.

Загалом у Білорусі проведено 697 011 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 12 червня у світі зафіксовано 7 597 341 випадок коронавірусу, з них 3 841 537 осіб одужали та 423 844 - померли.

Фото: TUT.BY