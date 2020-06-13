Трамп заявив про готовність визнати поразку на виборах

Трамп заявив про готовність визнати поразку на виборах

Укрінформ
Дональд Трамп заявив, що визнає власну поразку на президентських виборах цього року, якщо не набере достатньої підтримки електорату.

Про це глава Білого дому сказав у інтерв'ю Fox News.

"Звісно, якщо я не виграю (президентські вибори – ред.), то не виграю", - зауважив нинішній глава Білого дому.

У такому разі, за його словами, він "займеться іншими речами", однак не стоятиме на місці.

Таким чином Трамп відповів на прохання прокоментувати заяву його суперника від демократів Байдена про те, що в разі поразки чинного президента доведеться виводити військовим ескортом з Білого дому.

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Водночас Трамп заявив, що його програш буде "дуже сумним для країни". За його словами, політика демократів призводить до "розправи з поліцейськими" та бездіяльності правоохоронної системи в умовах масових протестів, які супроводжуються погромами.

Нагадаємо, вибори президента США мають відбутися 3 листопада цього року. Основними конкурентами наразі вважаються Джо Байден і Дональд Трамп.

Фото: The White House

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