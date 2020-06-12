У Польщі за добу - 376 нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість інфікованих коронавірусом – 28 577 осіб, 1222 особи померли”, - йдеться у повідомленні.

За останню добу у Польщі виявлено 376 нових випадків інфікування, померли 7 хворих.

У лікарнях Польщі на сьогодні перебувають 1629 пацієнтів із коронавірусом, 89 609 людей на домашньому карантині, 19 072 особи під епідеміологічним наглядом. Одужали 13 805 людей.

На цей час у Польщі проведено понад 1,1 млн тестів на коронавірус, у середньому за добу їх проводиться близько 20 тисяч.

Головним осередком інфікування COVID-19 у Польщі залишається Сілезький вугільний басейн, де з 9 червня тимчасово припинено роботу 12-ти шахт.

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Із 6 червня у Польщі дозволено проводити масові зібрання за участю до 150 осіб, відкрито в обмеженому режимі функціонування закладів культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивних закладів (басейни, фітнес-клуби).

З 13 червня Польща повністю відкриває внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня – міжнародне авіасполучення.