Торгові угоди Brexit: Джонсон проведе відеозустріч із лідерами ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у понеділок проведе відеоперемовини з президентами трьох найбільших інститутів ЄС з приводу торгових угод Brexit.

Про це повідомляє The Telegraph.

«У понеділок Борис Джонсон проведе відеопереговори з президентами трьох найбільших інститутів ЄС», - йдеться в повідомленні.

Відеоконференція відбудеться напередодні саміту ЄС у четвер, на ній Джонсон має намір заручитися зобов'язаннями ЄС щодо інтенсифікації переговорів, що, насправді, є його останнім шансом попросити блок продовжити перехідний період Brexit.

Джерела видання в ЄС стверджують, що Британія хоче розпочати «тунельні» переговори (брюссельський жаргон для секретних дискусій, проведених без засобів масової інформації) в липні, але Мішель Барньє це виключив, а джерела британської сторони - заперечують.

Замість тунельних переговорів Великобританія і ЄС домовилися активізувати переговори в липні після саміту ЄС. Представник Великобританії заявив: «Цей новий процес буде включати поєднання офіційних раундів переговорів і зустрічей невеликих груп, як у Лондоні, так і в Брюсселі, за умови, що керівні принципи суспільної охорони здоров'я дозволять це».

Зустрічі будуть відбуватися щотижня з 29 червня до 27 липня.

Як повідомляв Укрінформ, Великобританія вийшла з ЄС у ніч на 1 лютого цього року.

ЄС і Великобританія повинні завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.

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