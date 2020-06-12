Терористи атакували військовий пост у Кот-д’Івуарі: 10 загиблих

Щонайменше десятеро солдатів загинули під час нападу невстановлених озброєних осіб на військовий пост у Кот-д’Івуарі.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву армії країни.

“Напад групи невстановлених озброєних осіб на військовий пост, розташований між Кот-д’Івуаром та Буркіна-Фасо, трапився близько 3 ранку. Щонайменше десятеро солдатів загинуло, ще шестеро отримали поранення”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що на місці інциденту вже триває розслідування, покликане “встановити походження та обставини нападу”.

“Тим часом вживаються негайні заходи, в тому числі зачистка території, з метою пошуку бойовиків”, - запевнили в оборонному відомстві.

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Напад трапився через кілька тижнів після спільної операції армій Кот-дʼІвуара та Буркіна-Фасо на кордоні між двома державами під час якої було ліквідовано базу терористів.