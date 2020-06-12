Кількість жертв аварії судна з мігрантами у Тунісі зросла до 48

Кількість мігрантів, які загинули унаслідок катастрофи судна поблизу узбережжя Тунісу, зросла до 48.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву міністерства оборони Тунісу.

“Зранку підрозділи берегової охорони Тунісу змогли виявити 13 додаткових тіл серед яких дев’ятеро чоловіків та четверо жінок. Таким чином загальна кількість загиблих сягнула 48-ми”, - заявили у міноборони.

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Зазначається, що всього на борту затонулого поблизу південно-східного узбережжя Тунісу судна перебувало 53 мігранти з різних африканських країн. “Пошук решти мігрантів триває”, - додає Xinhua.

Відповідно до даних попереднього розслідування, судно відчалило поблизу міста Сфакс у напрямку узбережжя Італії, але затонуло неподалік від островів Кернена.

“Минулого року Туніс став важливим новим маршрутом мігрантів, які намагаються дістатися до Європи, а Кернена відомі тим, що служать одним з основних незаконних відправних пунктів”, - пояснюється у матеріалі.

Нагадаємо: з початком літнього сезону трафік нелегальної міграції з африканських країн до Західної Європи зростає. Цьогоріч зростанню перешкоджають карантинні заходи, які обмежують рух населення всередині країн